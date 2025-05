Concert Loner Deer – Murbach, 1 juin 2025 16:00, Murbach.

Haut-Rhin

Concert Loner Deer rue de l’église Murbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-01 16:00:00

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Loner Deer investit l’abbaye de Murbach pour un concert folk poétique dans le cadre d’Art et Balade. Une parenthèse musicale délicate et envoûtante, au cœur d’un week-end mêlant nature, patrimoine et création artistique.

Le dimanche 1er juin 2025 à 16h, l’abbaye de Murbach accueillera Loner Deer pour un concert tout en délicatesse, dans le cadre inspirant de l’événement Art et Balade . Entre folk intimiste, textures oniriques et poésie contemporaine, la musique de Loner Deer résonnera sous les voûtes romanes de l’abbaye comme une invitation au voyage intérieur.

Ce moment suspendu s’inscrit au cœur d’un week-end où l’art s’invite dans chaque recoin du village de Murbach installations, expositions et créations ponctuent une balade libre et sensible à travers granges, jardins et lieux patrimoniaux. Le concert viendra clore en beauté cette promenade artistique, entre nature, architecture et émotions musicales.

Une expérience à vivre, pour les curieux d’art, les amateurs de musique singulière et les amoureux de lieux chargés d’âme. .

rue de l’église

Murbach 68530 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 91 05

English :

Loner Deer takes over Murbach Abbey for a poetic folk concert as part of Art et Balade. A delicate, spellbinding musical interlude at the heart of a weekend combining nature, heritage and artistic creation.

German :

Loner Deer besetzt die Abtei von Murbach für ein poetisches Folkkonzert im Rahmen von Art et Balade. Eine zarte und bezaubernde musikalische Klammer im Herzen eines Wochenendes, das Natur, Kulturerbe und künstlerisches Schaffen miteinander verbindet.

Italiano :

Il Cervo Solitario conquista l’Abbazia di Murbach per un concerto folk poetico nell’ambito di Art et Balade. Un intermezzo musicale delicato e affascinante nel cuore di un fine settimana che unisce natura, patrimonio e creazione artistica.

Espanol :

Loner Deer se apodera de la abadía de Murbach para ofrecer un concierto de folk poético en el marco de Art et Balade. Un interludio musical delicado y cautivador en el corazón de un fin de semana que combina naturaleza, patrimonio y creación artística.

L’événement Concert Loner Deer Murbach a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller