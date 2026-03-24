Concert Long Tall Texans Rap’Tout Rap’tout Kustom Rodz Chaudeney-sur-Moselle

Concert Long Tall Texans Rap’Tout

Rap’tout Kustom Rodz 543 rue des Vignes Noël Chaudeney-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-09 19:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Psychobilly Invasion Long Tall Texans au local des Rap’Tout !

Une légende du Psychobilly débarque chez les Rap’Tout !

Préparez-vous à une soirée explosive ! Le local a l’immense honneur d’accueillir le groupe britannique légendaire LONG TALL TEXANS !

Figure de proue de la scène Psychobilly depuis les années 80, les Long Tall Texans sont réputés pour leur énergie scénique brute, leur contrebisse slappée au galop et leurs hymnes rock’n’roll déjantés.

C’est une occasion unique de voir ces piliers du genre dans l’ambiance intimiste et électrique du local des Rap’Tout.

Restaurant sur place avec food truck et barTout public

10 .

Rap’tout Kustom Rodz 543 rue des Vignes Noël Chaudeney-sur-Moselle 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est raptout54@gmail.com

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English :

Psychobilly Invasion: Long Tall Texans at Rap’Tout!

A Psychobilly legend arrives at the Rap’Tout!

Get ready for an explosive evening! Rap’Tout is proud to welcome the legendary British band LONG TALL TEXANS!

Figureheads of the Psychobilly scene since the ’80s, Long Tall Texans are renowned for their raw stage energy, galloping slapstick and crazy rock’n’roll anthems.

This is a unique opportunity to see these pillars of the genre in the intimate, electric atmosphere of the Rap’Tout venue.

On-site restaurant with food truck and bar

L’événement Concert Long Tall Texans Rap’Tout Chaudeney-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-03-24 par MT TERRES TOULOISES