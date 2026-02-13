CONCERT LONSAI MAÏKOV + SIX OF WANDS Le Synthi Rennes Samedi 28 février, 20h00 Entrée libre

Une soirée d’exception dark. Dans un lieu mythique, légendaire musicalement de la bonne ville de Roazhon Le Synthi. Un très vieux projet dans une forme nouvelle, LONSAI MAÏKOV (qui joua ici son premier live en 89 du siècle d’avant) et un tout nouveau qui vibre depuis peu mais en fait pas tant, Six of Wands (avec dedans la chanteuse compositrice de Février et le Michel de The Enchanted Wood, Faraway Tree).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-28T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-28T23:45:00.000+01:00

Le Synthi 2 rue de Chateaudun Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



