Concert – L’opéra pour tous ! Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André

Gratuit | Dans la limite des places disponibles | Placement assis dans le jardin du musée | En cas de pluie, repli sous les halles de La Côte Saint-André, placement debout, pensez à apporter votre pliant

Début : 2025-07-27T16:00:00 – 2025-07-27T16:45:00

Fin : 2025-07-27T16:00:00 – 2025-07-27T16:45:00

Concert

L’opéra pour tous !

Vous pensez que l’opéra n’est pas fait pour vous ? Détrompez-vous !

Justine Jacquin, chanteuse lyrique à la voix cristalline, vous emmène dans un voyage musical accessible, émouvant et amusant en déconstruisant tous les clichés associés à l’opéra. De Mozart à Puccini en passant par Bizet ou encore Schumann, la talentueuse soprano saura vous transmettre son amour pour l’art lyrique. Plus qu’un concert, assistez à un véritable spectacle, une expérience vivante, humaine, et pleine de passion.

Que vous soyez amateur de musique ou simple curieux, laissez-vous emporter par la magie de l’opéra !

Licence spectacle : PLATESV-D-2023-001823

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 0474202488 »}]

(c)Belén Rojas Silva