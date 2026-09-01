Concert : LOPSY LOU Quartet (Jazz) La Maison Nugues Romans-sur-Isère
samedi 26 septembre 2026 · La Maison Nugues · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Concert : LOPSY LOU Quartet (Jazz)
La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26 21:30:00
Date(s) :
2026-09-26
C’est du jazz souvent improvisé ou réarrangé; par la rythmique résolument binaire, le rock n’est jamais bien loin.
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La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
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English : Concert : LOPSY LOU Quartet (Jazz)
It’s jazz—often improvised or rearranged—and with its resolutely binary rhythm, rock is never far away.
L’événement Concert : LOPSY LOU Quartet (Jazz) Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-03 par Valence Romans Tourisme
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