Concert : L’Orchestre de Chambre d’Hôte part en Fauré Chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy Foix

Gratuit. Sans réservation. Places limitées à 120 personnes.
Concert de l’Orchestre de Chambre d’Hôte
Hommage à Gabriel Fauré, entre réinvention et émotion
Depuis 2009, Jean-Paul Raffit développe un univers sonore singulier, mêlant la richesse de sa guitare électrique à un équilibre subtil entre musiques savantes et musiques actuelles.
L’Orchestre de Chambre d’Hôte, né de cette recherche, réunit solistes issus du classique et des musiques contemporaines.
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’ensemble rendra un hommage sensible au grand compositeur ariégeois Gabriel Fauré, dans un lieu symbolique où il débuta à l’harmonium.
Au programme :
- Mélodies de Fauré : Le secret, Au bord de l’eau, Après un rêve, Spleen
- Œuvres instrumentales : Sicilienne, Pavane, Élégie, Libera Me
- Compositions originales de Jean-Paul Raffit
La couleur musicale, à la fois lyrique, douce et profonde, fera écho à l’intériorité poétique de Fauré, pour une expérience immersive et accessible à tous les publics.
Chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie 07 88 62 44 34 https://ariege.fr Cette chapelle, au nom de Montjoie, perpétue le souvenir de la victoire de Charlemagne sur les Maures en 778.
Le pèlerinage à Notre-Dame de Montgauzy se diffusa si bien que l’évêque dut intervenir en 1340 contre les excès des pèlerins montagnards qui y faisaient de bruyantes veillées. Le 4 janvier 1562, la chapelle souffrit de l’irruption des Réformés et, en 1579, le gouverneur du château de Foix la fit démolir ainsi que le clocher.
Reconstruite dès 1628, les cérémonies du pèlerinage solennel reprirent le 8 septembre, puis, vendue en 1791, elle devint propriété privée et tomba en ruines. Le département en fit l’acquisition en 1840 pour installer l’École Normale dans le domaine et la chapelle fut rendue au culte en décembre 1853 pour être encore fermée en 1883, tandis que le mobilier était dispersé. Réparée en 1943, elle fut à nouveau rouverte au culte. Parking à proximité.
