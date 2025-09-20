Concert : L’Orchestre de Chambre d’Hôte part en Fauré Chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy Foix

Concert : L’Orchestre de Chambre d’Hôte part en Fauré Samedi 20 septembre, 20h30 Chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy Ariège

Gratuit. Sans réservation. Places limitées à 120 personnes.

Début : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T21:45:00

Fin : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T21:45:00

Concert de l’Orchestre de Chambre d’Hôte

Hommage à Gabriel Fauré, entre réinvention et émotion

Depuis 2009, Jean-Paul Raffit développe un univers sonore singulier, mêlant la richesse de sa guitare électrique à un équilibre subtil entre musiques savantes et musiques actuelles.

L’Orchestre de Chambre d’Hôte, né de cette recherche, réunit solistes issus du classique et des musiques contemporaines.

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’ensemble rendra un hommage sensible au grand compositeur ariégeois Gabriel Fauré, dans un lieu symbolique où il débuta à l’harmonium.

Au programme :

Mélodies de Fauré : Le secret, Au bord de l’eau, Après un rêve, Spleen

Œuvres instrumentales : Sicilienne, Pavane, Élégie, Libera Me

Compositions originales de Jean-Paul Raffit

La couleur musicale, à la fois lyrique, douce et profonde, fera écho à l’intériorité poétique de Fauré, pour une expérience immersive et accessible à tous les publics.

Chapelle Notre-Dame-de-Montgauzy 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie 07 88 62 44 34 https://ariege.fr Cette chapelle, au nom de Montjoie, perpétue le souvenir de la victoire de Charlemagne sur les Maures en 778.

Le pèlerinage à Notre-Dame de Montgauzy se diffusa si bien que l’évêque dut intervenir en 1340 contre les excès des pèlerins montagnards qui y faisaient de bruyantes veillées. Le 4 janvier 1562, la chapelle souf­frit de l’irruption des Réformés et, en 1579, le gouver­neur du château de Foix la fit démolir ainsi que le clocher.

Reconstruite dès 1628, les cérémonies du pèle­rinage solennel reprirent le 8 septembre, puis, vendue en 1791, elle devint propriété privée et tomba en ruines. Le département en fit l’acquisition en 1840 pour installer l’École Normale dans le domaine et la cha­pelle fut rendue au culte en décembre 1853 pour être encore fermée en 1883, tandis que le mobilier était dispersé. Réparée en 1943, elle fut à nouveau rouverte au culte. Parking à proximité.

