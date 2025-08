Concert L’orchestre d’Harmonie de la Ville du Havre Brass’n’ Dreams Le Petit Théâtre Le Havre

Concert L’orchestre d’Harmonie de la Ville du Havre Brass’n’ Dreams Le Petit Théâtre Le Havre samedi 13 décembre 2025.

Le Petit Théâtre 36 Rue Casimir Delavigne Le Havre

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13

Un moment musical à partager en famille, entre musiques de films et instruments à découvrir.

Au cœur du concert, le spectaculaire World of Dreams, double concerto pour tuba et euphonium du compositeur espagnol Eduardo Nogueroles, véritable fresque onirique mettant en lumière la richesse expressive et virtuose de ces deux instruments souvent méconnus. Pour cette création rare, deux solistes d’exception seront réunis Corentin Morvan, tubiste à l’Orchestre de la Garde Républicaine, et Stéphane Labeyrie, tuba solo à l’Orchestre de Paris.

Autour du concerto, des extraits du « Livre de la Jungle », de « West Side Story » et du « Fantôme de l’Opéra » vont feront voyager entre comédie musicale et jazz symphonique. Des partitions brillantes, lyriques et jubilatoires pour une soirée où rêves et univers fantastiques se rencontrent en harmonie.

Durée 1h15

À partir de 8 ans

Réservation obligatoire .

Le Petit Théâtre 36 Rue Casimir Delavigne Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

