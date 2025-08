Concert L’orchestre d’Harmonie de la Ville du Havre Entre mythe et mémoire Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-28 18:00:00

2026-03-28

L’Orchestre d’Harmonie du Havre vous fait voyager avec deux œuvres marquantes d’Óscar Navarro une fresque autour de l’Arche de Noé et un concerto lumineux pour hautbois.

La musique d’Óscar Navarro, compositeur et chef d’orchestre espagnol né en 1981, est jouée par les orchestres les plus prestigieux, tels l’orchestre de Cleveland ou l’orchestre de la BBC. Avec ce concert, l’Orchestre d’Harmonie de la Ville du Havre vous emmène à la découverte de deux de ses œuvres phares El Arca de Noé, Legacy grande fresque musicale, où s’entrelacent aventure et mystère, et Legacy, concerto pour hautbois devenu en quelques années une œuvre incontournable du répertoire.

Le Concerto sera interprété par Hélène Devilleneuve, hautboïste solo de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, dont la sensibilité et l’élégance promettent un moment d’exception.

Durée 1h30

À partir de 8 ans

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

