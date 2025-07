Concert L’Orchestre du Printemps à l’Eglise de Hèches Hèches

2025-07-13 19:00:00

2025-07-13

2025-07-13

L’Orchestre du Printemps revient à Hèches pour un nouveau concert dirigé par Guillaume Sardier. L’orchestre reprendra des classiques de Fauré, Wagner et Beethoven.

Production d’Avril Muller dans le cadre de la Maison des Mélodies.

Entrée gratuite

à l’Eglise de Hèches HECHES Hèches 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie maisondesmelodies@gmail.com

English :

The Orchestre du Printemps returns to Hèches for a new concert conducted by Guillaume Sardier. The orchestra will perform classics by Fauré, Wagner and Beethoven.

Produced by Avril Muller as part of the Maison des Mélodies.

Free admission

German :

Das Orchestre du Printemps kehrt für ein neues Konzert unter der Leitung von Guillaume Sardier nach Hèches zurück. Das Orchester wird Klassiker von Fauré, Wagner und Beethoven aufführen.

Produktion von Avril Muller im Rahmen des Maison des Mélodies (Haus der Melodien).

Freier Eintritt

Italiano :

L’Orchestre du Printemps torna a Hèches per un nuovo concerto diretto da Guillaume Sardier. L’orchestra eseguirà classici di Fauré, Wagner e Beethoven.

Prodotto da Avril Muller nell’ambito della Maison des Mélodies.

Ingresso libero

Espanol :

La Orchestre du Printemps vuelve a Hèches para un nuevo concierto dirigido por Guillaume Sardier. La orquesta interpretará clásicos de Fauré, Wagner y Beethoven.

Producido por Avril Muller en el marco de la Maison des Mélodies.

Entrada gratuita

