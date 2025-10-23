Concert | L’Orchestre National de Barbès Creil

Concert | L’Orchestre National de Barbès Creil jeudi 23 octobre 2025.

Concert | L’Orchestre National de Barbès

16 Boulevard Salvador Allende Creil Oise

Tarif : 15 – 15 –

15

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 20:00:00

fin : 2025-10-23 23:30:00

Date(s) :

2025-10-23

C’est fou en 40 ans, l’Orchestre National de Barbès n’avait jamais joué à la Grange ! On rattrape ça avec leur nouvelle tournée. Fondé en 1995, ce collectif incarne la French Touch transmaghrébine, fusion explosive de chaâbi, raï, reggae, funk, rock et musiques gnawa. Dix musiciens sur scène, un groove irrésistible et une énergie contagieuse qui célèbre le métissage musical. De Barbès à Alger, de la salsa au ska cuivré, l’ONB fait danser les scènes du monde entier depuis maintenant 30 ans.

Jeudi 23 octobre à la Grange à Musique. Ouverture des portes à 20h00.

Tarifs: de 12€ à 14€

Renseignement et billetterie sur le site www.gam-creil.fr 15 .

16 Boulevard Salvador Allende Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 21 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert | L’Orchestre National de Barbès Creil a été mis à jour le 2025-08-29 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise