Concert : l’orgue de la cathédrale Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor Nîmes

Concert : l'orgue de la cathédrale Samedi 20 septembre, 12h00
Gratuit. Sans réservation.
Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T12:45:00
Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T12:45:00
⛪ Concert d’orgue à la cathédrale
Vivez l’occasion unique d’entendre résonner l’orgue de la cathédrale, datant du 17e siècle !
Cette performance exceptionnelle est proposée par Jean-Pierre Rolland, organiste émérite et spécialiste de l’interprétation des musiques traditionnelles.
Une retransmission sur grand écran accompagnera le concert pour apprécier chaque geste et chaque nuance.
Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor 9 rue Saint-Castor, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie
@ Rémi Benali – Ville de Nîmes