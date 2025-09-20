Concert : l’orgue de la cathédrale Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor Nîmes

Concert : l’orgue de la cathédrale Samedi 20 septembre, 12h00 Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor Gard

Gratuit. Sans réservation.

⛪ Concert d’orgue à la cathédrale

Vivez l’occasion unique d’entendre résonner l’orgue de la cathédrale, datant du 17e siècle !

Cette performance exceptionnelle est proposée par Jean-Pierre Rolland, organiste émérite et spécialiste de l’interprétation des musiques traditionnelles.

Une retransmission sur grand écran accompagnera le concert pour apprécier chaque geste et chaque nuance.

Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor 9 rue Saint-Castor, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie

