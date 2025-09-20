Concert : l’orgue de Saint-Baudile Église Saint-Baudile Nîmes

Concert : l’orgue de Saint-Baudile Église Saint-Baudile Nîmes samedi 20 septembre 2025.

Concert : l’orgue de Saint-Baudile Samedi 20 septembre, 18h00 Église Saint-Baudile Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T18:45:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T18:45:00

Concert d’orgue par Bernard Broudet

Après avoir découvert l’orgue au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, Bernard Broudet s’est pris de passion pour cet instrument.

Il fera résonner l’orgue de Vincent Cavaillé-Coll, construit en 1877, pour un moment musical unique.

Église Saint-Baudile Place Gabriel Péri, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie Cette église dédiée à Saint-Baudile, martyr et patron de la ville de Nîmes, illustre parfaitement l’architecture néo-gothique du XIXe siècle.

Elle possède notamment deux clochers en façade surmontés de hautes flèches qui atteignent 70 mètres. À l’intérieur, la hauteur sous voûtes est de 20 mètres. En forme de croix latine, d’une longueur totale de 65 mètres pour 30 mètres de largeur au niveau du transept, c’est la plus grande église de Nîmes avec une capacité d’accueil de 3 000 personnes.

Concert d’orgue par Bernard Broudet