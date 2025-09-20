Concert : l’orgue de Saint-Paul Église Saint-Paul Nîmes

Concert : l’orgue de Saint-Paul Samedi 20 septembre, 11h00 Église Saint-Paul Gard

Gratuit. Sans réservation.

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Organiste, Michel Reynard se produit ici pour vous faire découvrir le potentiel de cet orgue romantique. Instrument restauré en 1999, il siège avec majesté dans cette église néo-romane du XVIIe siècle depuis presque 200 ans !

Église Saint-Paul 28B Rue Puech du Teil, 30900 Nîmes, France Nîmes 30900 Puech du Teil Gard Occitanie

