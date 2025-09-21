Concert : l’orgue du Grand Temple Grand temple Nîmes

Concert : l’orgue du Grand Temple Grand temple Nîmes dimanche 21 septembre 2025.

Concert : l’orgue du Grand Temple Dimanche 21 septembre, 16h30 Grand temple Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Modifié par Cavaillé-Coll en 1872, l’orgue du grand temple est mis à l’honneur grâce à un concert avec grand écran d’Adam Bernadac. Ce concert est organisé au profit de la restauration du grand orgue.

Grand temple Place du Grand Temple, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie 04 66 67 97 40 http://www.eglise-protestante-unie-nimes.fr Ancienne église du couvent des Dominicains, elle a été érigée entre 1714 et 1736. Vendue comme bien national pendant la Révolution française, elle est affectée au culte protestant depuis 1792.

