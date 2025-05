Concert Los Anges Afro Beat Band – Chez Lili Le Havre, 22 mai 2025 19:30, Le Havre.

Seine-Maritime

Concert Los Anges Afro Beat Band Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-05-22 19:30:00

fin : 2025-05-22

2025-05-22

9 musiciens, une énergie collective, des cuivres qui embrasent la soirée et des rythmes afrobeat pour faire danser toute la terrasse Los Anges Afro Beat Band débarque Chez Lili pour un live puissant, festif et solaire.

Afrobeat, jazz, funk, transe une vague d’énergiae live portée par un groupe havrais qui déménage…

Bar ouvert, petites assiettes et grande terrasse !

Entrée libre.

Chez Lili 2 Rue des Etoupières

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 11 09

English : Concert Los Anges Afro Beat Band

9 musicians, a collective energy, brass instruments that set the evening alight and Afrobeat rhythms to get the whole terrace dancing: Los Anges Afro Beat Band arrives at Chez Lili for a powerful, festive and sunny live show.

Afrobeat, jazz, funk, trance: a wave of live energiae carried by a band from Le Havre that really gets things moving…

Open bar, small plates and large terrace!

Free admission.

German :

9 Musiker, eine kollektive Energie, Blechbläser, die den Abend in Brand setzen, und Afrobeat-Rhythmen, die die ganze Terrasse zum Tanzen bringen: Die Los Anges Afro Beat Band kommt ins Chez Lili für ein kraftvolles, festliches und sonniges Live-Konzert.

Afrobeat, Jazz, Funk, Trance: eine Welle von Live-Energien, die von einer Band aus Le Havre getragen wird, die umzieht…

Offene Bar, kleine Teller und große Terrasse!

Freier Eintritt.

Italiano :

9 musicisti, un’energia collettiva, ottoni che infiammano la serata e ritmi afrobeat per far ballare tutta la terrazza: Los Anges Afro Beat Band arriva al Chez Lili per un live potente, festoso e solare.

Afrobeat, jazz, funk, trance: un’ondata di energia live di una band di Le Havre che vi farà muovere…

Open bar, piccoli piatti e grande terrazza!

Ingresso libero.

Espanol :

9 músicos, una energía colectiva, instrumentos de viento que encienden la noche y ritmos afrobeat para hacer bailar a toda la terraza: Los Anges Afro Beat Band llega a Chez Lili para un directo potente, festivo y soleado.

Afrobeat, jazz, funk, trance: una ola de energía en directo de una banda de Le Havre que seguro que te hará mover el esqueleto…

Barra libre, pequeños platos y gran terraza

Entrada gratuita.

L’événement Concert Los Anges Afro Beat Band Le Havre a été mis à jour le 2025-05-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie