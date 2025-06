Concert Los Hermanos Restaurant SLN Camping Suze Luxe Nature Suze-la-Rousse 21 juin 2025 20:00

Drôme

Concert Los Hermanos Restaurant SLN Camping Suze Luxe Nature 110 chemin du Camping Suze-la-Rousse Drôme

2025-06-21 20:00:00

2025-06-21

2025-06-21

Concert au restaurant du camping de « Los Hermanos » groupe local.

Restaurant SLN Camping Suze Luxe Nature 110 chemin du Camping

Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 15 26 81

English :

Concert at the campsite restaurant by local band « Los Hermanos ».

German :

Konzert im Restaurant des Campingplatzes von « Los Hermanos » lokale Band.

Italiano :

Concerto al ristorante del campeggio dei « Los Hermanos », una band locale.

Espanol :

Concierto en el restaurante del camping a cargo de « Los Hermanos », una banda local.

