Le Chœur d’hommes sud-aveyronnais Los Omes nous régalera de leurs chants occitans et sacrés pendant 1h30. Ce groupe est dirigé par Jean-Francois Capony ancien chef de chœur et chantre à l’Abbaye de Sylvanes.

Tous les bénéfices de ce concert serviront à l’achat d’un défibrillateur portable pour l’association Cœur et Santé (160 adhérents). Cet appareil est nécessaire pour les 2 marches hebdomadaires proposées à leurs adhérents ayant des problèmes cardiaques.

Possibilité de réserver en personne et donner un chèque que vous pouvez libeller à « Rotary Club de Rodez ».

Chacun devra garder une liste de qui a payé par chèque pour l’entrée au concert. Sinon, les entrées seront aussi en vente le jour du concert avec chèques et espèces. 10 EUR.

Pl. du Maréchal Foch, 12000 Rodez

Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 80 30

English :

The Ch?ur d’hommes sud-aveyronnais Los Omes will delight us with their Occitan and sacred songs for 1h30. The group is directed by Jean-Francois Capony, former choirmaster and cantor at Sylvanes Abbey.

German :

Der Männerchor Los Omes aus dem Süd-Aveyron wird uns 1,5 Stunden lang mit okzitanischen und geistlichen Liedern verwöhnen. Die Gruppe wird von Jean-Francois Capony geleitet, der früher Chorleiter und Kantor in der Abtei von Sylvanes war.

Italiano :

Il Ch?ur d’hommes sud-aveyronnais Los Omes ci delizierà con i suoi canti occitani e sacri per 1h30. Il gruppo è guidato da Jean-Francois Capony, ex direttore di coro e cantore dell’Abbazia di Sylvanes.

Espanol :

El Ch?ur d’hommes sud-aveyronnais Los Omes nos deleitará con sus cantos occitanos y sacros durante 1h30. El grupo está dirigido por Jean-François Capony, antiguo director de coro y cantor de la abadía de Sylvanes.

