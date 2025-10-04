Concert Los Tres Puntos et Jim Murple Memorial Salle La Pépite Jumilhac-le-Grand
Concert Los Tres Puntos et Jim Murple Memorial Salle La Pépite Jumilhac-le-Grand samedi 4 octobre 2025.
Concert Los Tres Puntos et Jim Murple Memorial
Salle La Pépite Rue du Stade Jumilhac-le-Grand Dordogne
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Allez pour fêter les un an déjà de #enhautdelafriche, on repart avec une soirée de fou
On vous a concocté un combo SKA-PUNK / ROCKSTEADY avec
LOS TRES PUNTOS ==> cocktail explosif héritiers du ska-punk des années 90
✌️JIM MURPLE MEMORIAL ==> swing endiablé
entre musique traditionnelle jamaïcaine, ska, rythm'n'blues, calypso et rocksteady .
Salle La Pépite Rue du Stade Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
English :
to celebrate the first year of #enhautdelafriche, we’re throwing a wild party!
we’ve concocted a SKA-PUNK / ROCKSTEADY combo with
lOS TRES PUNTOS ==> explosive cocktail of 90s ska-punk heirs
jIM MURPLE MEMORIAL ==> wild swing
German : Concert Los Tres Puntos et Jim Murple Memorial
um das einjährige Bestehen von #enhautdelafriche zu feiern, veranstalten wir wieder einen verrückten Abend
wir haben für euch eine SKA-PUNK / ROCKSTEADY Combo zusammengestellt mit
?LOS TRES PUNTOS ==> explosiver Cocktail, Erben des Ska-Punks der 90er Jahre
jIM MURPLE MEMORIAL ==> wilder Swing
Italiano :
per celebrare il primo anno di #enhautdelafriche, stiamo organizzando una festa selvaggia!
abbiamo messo insieme una combo SKA-PUNK / ROCKSTEADY con
lOS TRES PUNTOS ==> un cocktail esplosivo di ska-punk anni ’90
jIM MURPLE MEMORIAL ==> swing selvaggio
Espanol : Concert Los Tres Puntos et Jim Murple Memorial
para celebrar el primer año de #enhautdelafriche, ¡vamos a montar una fiesta salvaje!
hemos montado un combo SKA-PUNK / ROCKSTEADY con
lOS TRES PUNTOS ==> un cóctel explosivo de ska-punk de los 90
jIM MURPLE MEMORIAL ==> swing salvaje
L’événement Concert Los Tres Puntos et Jim Murple Memorial Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2025-09-13 par Isle-Auvézère