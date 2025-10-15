Concert Los Tres Puntos [ska] Nevers

Concert Los Tres Puntos [ska]

10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04 23:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Survivants du ska punk des années 90 et marqués par le rock alternatif des années 80, LOS TRES PUNTOS mêlent l’entrain du ska et la rage du punk pour un cocktail explosif. Avec une rythmique effrénée et une section cuivre virtuose, leurs textes en français et en espagnol croquent le quotidien avec énergie et engagement.

Rendez vous samedi 4 avril 2026. .

10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

