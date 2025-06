Concert Lot of Jazz Festival Souillac en Jazz – Souillac 19 juillet 2025 15:00

L’école de musique de Souillac, en partenariat avec les classes jazz de Souillac-Martel, Assier et Cahors, présente un hommage à Charlie Mingus sous la direction de François Chanut. Une prestation musicale mettant en valeur les jeunes talents du territoire dans le cadre du festival Souillac en Jazz.

– Samedi 19 juillet à 15h concert par les élèves des écoles de musique, direction François Chanut .

Parc Delmas

Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 37 04 93

English :

The Souillac music school, in partnership with jazz classes from Souillac-Martel, Assier and Cahors, presents a tribute to Charlie Mingus, conducted by François Chanut. A musical performance showcasing young local talent as part of the Souillac en Jazz festival.

German :

Die Musikschule von Souillac präsentiert in Zusammenarbeit mit den Jazzklassen von Souillac-Martel, Assier und Cahors eine Hommage an Charlie Mingus unter der Leitung von François Chanut. Eine musikalische Darbietung, die im Rahmen des Festivals Souillac en Jazz die jungen Talente der Region hervorhebt.

Italiano :

La Scuola di Musica di Souillac, in collaborazione con le classi di jazz di Souillac-Martel, Assier e Cahors, presenta un omaggio a Charlie Mingus diretto da François Chanut. Uno spettacolo musicale che mette in luce i giovani talenti locali nell’ambito del festival Souillac en Jazz.

Espanol :

La Escuela de Música de Souillac, en colaboración con las clases de jazz de Souillac-Martel, Assier y Cahors, presenta un homenaje a Charlie Mingus dirigido por François Chanut. Un espectáculo musical para los jóvenes talentos locales en el marco del festival Souillac en Jazz.

