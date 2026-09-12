Concert Lot of Jazz Projet Horace Silver Le Vigan-en-Quercy

Informations pratiques

Le Vigan-en-Quercy

Concert Lot of Jazz Projet Horace Silver

Espace Jean Carmet Le Vigan Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Le projet Lot of Jazz se propose de fédérer les ateliers Jazz des écoles de musique du Lot autour d’un projet commun promouvoir au sein de notre territoire la pratique, la connaissance et la diffusion de cette musique que nous aimons tant

Le projet Lot of Jazz se propose de fédérer les ateliers Jazz des écoles de musique du Lot autour d’un projet commun promouvoir au sein de notre territoire la pratique, la connaissance et la diffusion de cette musique que nous aimons tant. Cette année, Lot of Jazz met à l'honneur le compositeur Horace Silver.

Horace Silver, pianiste et compositeur prolifique, est une figure majeure de l'histoire du jazz. Habité par un humanisme généreux, il n'a cessé d'évoluer et souvent marquer son époque, que ce soit avec les Jazz Messengers et plus tard son propre quintet ou comme accompagnateur de la crème des jazzmen tout au long de son parcours, couvrant une période allant des années 50 à la fin des années 70.

Lot of Jazz – un projet à l’initiative et sous la direction du contrebassiste François Chanut. Plus de 30 participant.e.s, 5 professeurs, trois weekend de travail profond & joyeux, suivi par des concerts aux festivals de jazz de Souillac et de Figeac, et très prochainement au Vigan-en-Quercy !

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Espace Jean Carmet Le Vigan-en-Quercy 46200 Lot Occitanie +33 7 50 80 65 05

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English :

The Lot of Jazz project aims to bring together the jazz workshops at music schools throughout the Lot region around a common goal: to promote, within our region, the practice, understanding, and dissemination of this music that we love so much

L’événement Concert Lot of Jazz Projet Horace Silver Le Vigan-en-Quercy a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Gourdon