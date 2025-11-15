Concert Lotta Love Le Bourg Jauldes

Concert Lotta Love Le Bourg Jauldes samedi 15 novembre 2025.

Concert Lotta Love

Le Bourg 411 Grand Rue Jauldes Charente

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Préparez-vous à une soirée électrisante ! Le groupe Lotta Love vous emmène dans un voyage intense à travers l’univers de Led Zeppelin. Avec une énergie brute, le groupe revisite les classiques de Stairway to Heaven en passant par Black Dog ou Kashmir.

Le Bourg 411 Grand Rue Jauldes 16560 Charente Nouvelle-Aquitaine jauldes.sl@gmail.com

English :

Get ready for an electrifying evening! The band Lotta Love takes you on an intense journey through the world of Led Zeppelin. With raw energy, the band revisits the classics: from Stairway to Heaven to Black Dog and Kashmir.

German :

Bereiten Sie sich auf einen elektrisierenden Abend vor! Die Band Lotta Love nimmt Sie mit auf eine intensive Reise durch die Welt von Led Zeppelin. Mit roher Energie lässt die Band die Klassiker neu aufleben: von Stairway to Heaven über Black Dog bis hin zu Kashmir.

Italiano :

Preparatevi a una serata elettrizzante! Lotta Love vi accompagnerà in un intenso viaggio attraverso il mondo dei Led Zeppelin. Con energia cruda, la band rivisita i classici: da Stairway to Heaven a Black Dog e Kashmir.

Espanol :

¡Prepárese para una velada electrizante! Lotta Love te llevará en un intenso viaje a través del mundo de Led Zeppelin. Con cruda energía, la banda revisita los clásicos: desde Stairway to Heaven hasta Black Dog y Kashmir.

