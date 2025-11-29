Concert « Lou Casa, Barbara & Brel » Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois

Concert « Lou Casa, Barbara & Brel » Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois samedi 29 novembre 2025.

Concert « Lou Casa, Barbara & Brel »

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Concert-spectacle salué par le public de toutes générations et les médias, Lou Casa, Barbara & Brel est un projet de relecture contemporaine initié par Marc Casa et ses deux musiciens.

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22

English :

A concert-show acclaimed by audiences of all generations and the media, Lou Casa, Barbara & Brel is a contemporary re-reading project initiated by Marc Casa and his two musicians.

German :

Lou Casa, Barbara & Brel ist eine zeitgenössische Neuinterpretation, die von Marc Casa und seinen beiden Musikern initiiert wurde.

Italiano :

Lou Casa, Barbara & Brel è un concerto-spettacolo acclamato dal pubblico di tutte le generazioni e dai media, una rilettura contemporanea di Brel da parte di Marc Casa e dei suoi due musicisti.

Espanol :

Lou Casa, Barbara & Brel es un concierto-espectáculo aclamado por el público de todas las generaciones y por los medios de comunicación. Se trata de una relectura contemporánea de Brel por Marc Casa y sus dos músicos.

