Concert Lou Casa, Barbara & Brel Place du jumelage Ruffec

Place du jumelage La Canopée Ruffec Charente
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Un concert magnifique, d’une grande sensibilité, où se crée un lien complice entre les spectateurs et le chanteur à la voix envoûtante, accompagné d’excellents musiciens.
Place du jumelage La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 05 42
English :
A magnificent, highly sensitive concert, creating a close bond between the audience and the singer with his spellbinding voice, accompanied by excellent musicians.
German :
Ein wunderbares, sehr einfühlsames Konzert, bei dem eine komplizenhafte Verbindung zwischen den Zuschauern und dem Sänger mit der betörenden Stimme, der von ausgezeichneten Musikern begleitet wird, entsteht.
Italiano :
Un concerto magnifico e sensibile che crea uno stretto legame tra il pubblico e il cantante con la sua voce ammaliante, accompagnato da eccellenti musicisti.
Espanol :
Un concierto magnífico y sensible que crea un estrecho vínculo entre el público y el cantante con su voz hechizante, acompañado por excelentes músicos.
