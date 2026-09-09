Concert Lou Casa, Barbara & Brel Cinéma Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Pierre-d’Oléron

Concert Lou Casa, Barbara & Brel

Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Etudiants, apprentis, – 25 ans, Demandeurs

d’emploi et bénéficiaires des minimas sociaux,

Résident d’EHPAD de l’Ile d’Oléron,

Personne en situation de handicap,

Parent accompagnant du dispositif « je sors mes

parents »

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:30:00

fin : 2026-11-14 22:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Avec Lou Casa, Barbara & Brel, Marc Casa et ses musiciens revisitent les répertoires de Barbara et Jacques Brel dans un concert-spectacle sensible et singulier.

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Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 32 77 secretariat.culture@saintpierreoleron.com

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English :

With *Lou Casa, Barbara & Brel*, Marc Casa and his musicians revisit the repertoires of Barbara and Jacques Brel in a sensitive and unique concert-spectacle.

L’événement Concert Lou Casa, Barbara & Brel Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes