Concert Lou Casa, Barbara & Brel Cinéma Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron
samedi 14 novembre 2026 · Cinéma Eldorado · Saint-Pierre-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Pierre-d’Oléron
Concert Lou Casa, Barbara & Brel
Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Etudiants, apprentis, – 25 ans, Demandeurs
d’emploi et bénéficiaires des minimas sociaux,
Résident d’EHPAD de l’Ile d’Oléron,
Personne en situation de handicap,
Parent accompagnant du dispositif « je sors mes
parents »
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14 22:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Avec Lou Casa, Barbara & Brel, Marc Casa et ses musiciens revisitent les répertoires de Barbara et Jacques Brel dans un concert-spectacle sensible et singulier.
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Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 32 77 secretariat.culture@saintpierreoleron.com
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English :
With *Lou Casa, Barbara & Brel*, Marc Casa and his musicians revisit the repertoires of Barbara and Jacques Brel in a sensitive and unique concert-spectacle.
L’événement Concert Lou Casa, Barbara & Brel Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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