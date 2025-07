Concert Louanges du Végétal Samuel Cattiau Le village Saint-Andéol

Concert Louanges du Végétal Samuel Cattiau Le village Saint-Andéol dimanche 3 août 2025.

Concert Louanges du Végétal Samuel Cattiau

Le village Chapelle de Saint-Andéol Saint-Andéol Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : Dimanche 2025-08-03 08:00:00

2025-08-03

Concert du levant Chant a cappella (contre-ténor, baryton) Suivi d’un petit-déjeuner sur le parvis.

Nombre de places limitées Réservation vivement conseillées

Le village Chapelle de Saint-Andéol Saint-Andéol 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 02 73 71 info@estrellamusic.fr

English :

Concert du levant A cappella singing (countertenor, baritone) Followed by breakfast on the forecourt.

Limited number of places Reservations strongly recommended

German :

Levante-Konzert A-cappella-Gesang (Countertenor, Bariton) mit anschließendem Frühstück auf dem Vorplatz.

Begrenzte Anzahl an Plätzen Reservierung dringend empfohlen

Italiano :

Concerto du levant Canto a cappella (controtenore, baritono) A seguire colazione sul piazzale.

Posti limitati Si consiglia vivamente la prenotazione

Espanol :

Concert du levant Canto a capella (contratenor, barítono) Seguido de un desayuno en la explanada.

Plazas limitadas Se recomienda encarecidamente reservar

