Concert Loue River Aux trois coups Arc-et-Senans

Aux trois coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Début : 2026-01-10 20:00:00

2026-01-10

Embarquez avec la musique de Loue River Loue River dans une belle énergie communicative ! A l’image de la Loue, une rivière aux mille couleurs qui au fil des saisons se montre douce et paisible, impétueuse et intense, vivante. Chaque concert est comme un carnet de voyage aux multiples influences colorées, épicées ; une musique inspirante, généreuse, une invitation à l’évasion transculturelle. Simplicité, convivialité.

A l’origine de cette rencontre en 2020, Bernard Montrichard, musicien compositeur (Cirque Plume, musique de films (Documentaire Antartica (pour Arte), films de Jérôme Bouvier, François Royet…).

Guitariste passionné de longue date, il a rapporté de ses nombreux voyages et rencontres à travers le monde des instruments rares et atypiques guitares, banjo indien, cabosy malgache… dont sont imprégnées ses compositions.

Une musique partagée avec Lilavati, chanteuse musicienne, auteur-compositeur, qui y associe sa voix, sa guitare et ses propres créations.

Un duo complice, des guitares virtuoses, une chanteuse lumineuse offrant la douceur celte comme la puissance rock, un large éventail musical aux couleurs ethno-blues, celtique, pop-indie, chansons originales en français et en anglais, des sonorités qui font voyager, du rythme, de belles ambiances, dans un tour du monde festif et enthousiaste. .

Aux trois coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com

