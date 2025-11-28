Concert Louis Aguilar Amiens

Concert Louis Aguilar

La folk tranquille

En voilà un que les Amiénois connaissent bien ! Louis trimbale sa guitare douce-amère et son sourire en coin depuis plus de 15 ans maintenant, des bars du Nord au plateau de The Voice, en passant par la country et le Missouri, le Printemps de Bourges et ses Inouïs, la Belgique ou l’Angleterre… Song-writer, crooner folk, pince sans rire, on ne peut écouter sa musique aux faux airs d’Herman Düne ou de Bob Dylan sans ressentir l’irrésistible envie de tout plaquer pour gagner les grands espaces, et de faire de sa vie une fantaisie en Super 8. En toute modestie, Louis a écrit pour Pomme, été repris par Julien Doré, accompagné par Yuksek : 2025 sera SON année, avec Vol Intérieur, le nouvel album de son duo pop décalé Week-end Affair, et surtout la sortie de son disque solo cet automne, First Impression, dont cette soirée de novembre sera la release party !

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Quiet folk

Here’s one that the people of Amiens know well! Louis has been lugging his bittersweet guitar and wry smile around for over 15 years now, from the bars of the North of France to the stage of The Voice, via country and Missouri, the Printemps de Bourges and its Inouïs, Belgium and England? Song-writer, folk crooner, deadpan, you can’t listen to his music, which sounds like Herman Düne or Bob Dylan, without feeling the irresistible urge to leave everything behind and head for the great outdoors, to turn his life into a Super 8 fantasy. In all modesty, Louis has written for Pomme, been covered by Julien Doré, accompanied by Yuksek, etc.: 2025 will be HIS year, with Vol Intérieur, the new album by his offbeat pop duo Week-end Affair, and above all the release of his solo album this autumn, First Impression, for which this November evening will be the release party!

PRICE 1 5 TO 20?

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Der ruhige Folk

Hier ist einer, den die Einwohner von Amién gut kennen…! Louis trägt seine bittersüße Gitarre und sein Lächeln seit mehr als 15 Jahren mit sich herum, von den Bars des Nordens über Country und Missouri, den Printemps de Bourges und seine Inouïs, Belgien und England bis hin zur Bühne von The Voice? Man kann seine Musik, die an Herman Düne oder Bob Dylan erinnert, nicht hören, ohne den unwiderstehlichen Wunsch zu verspüren, alles stehen und liegen zu lassen, um in die großen Weiten zu ziehen und sein Leben in eine Super-8-Fantasie zu verwandeln. In aller Bescheidenheit hat Louis für Pomme geschrieben, wurde von Julien Doré gecovert und von Yuksek begleitet: 2025 wird SEIN Jahr, mit Vol Intérieur, dem neuen Album seines schrägen Popduos Week-end Affair und vor allem der Veröffentlichung seiner Soloplatte First Impression im Herbst, für die dieser Novemberabend die Release-Party sein wird…!

TARIF 1 5 BIS 20?

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Gente tranquilla

Ecco uno che gli abitanti di Amiens conoscono bene! Louis porta in giro la sua chitarra agrodolce e il suo sorriso ironico da oltre 15 anni, dai bar del nord della Francia al set di The Voice, passando per il country e il Missouri, il festival Printemps de Bourges e il suo Inouïs, il Belgio e l’Inghilterra? Cantautore, folk crooner e senza peli sulla lingua, non si può ascoltare la sua musica, che sembra quella di Herman Düne o di Bob Dylan, senza sentire l’irresistibile impulso di lasciarsi tutto alle spalle e di partire per i grandi spazi aperti, trasformando la propria vita in un Super 8 fantasy. In tutta modestia, Louis ha scritto per Pomme, è stato coverizzato da Julien Doré, accompagnato da Yuksek, ecc.: il 2025 sarà il SUO anno, con Vol Intérieur, il nuovo album del suo duo pop anticonformista Week-end Affair, e soprattutto l’uscita del suo album da solista in autunno, First Impression, per il quale la serata di novembre sarà il release party!

PREZZO 1 5 A 20?

MEMBRI DELLA PRENOTAZIONE

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Gente tranquila

Los habitantes de Amiens lo conocen bien Louis lleva más de 15 años paseando su guitarra agridulce y su sonrisa irónica, desde los bares del norte de Francia hasta el plató de La Voz, pasando por el country y Missouri, el festival Printemps de Bourges y su Inouïs, Bélgica e Inglaterra? Cantautor, folk crooner y sin complejos, no se puede escuchar su música, que suena a Herman Düne o a Bob Dylan, sin sentir el impulso irresistible de dejarlo todo y dirigirse al aire libre, y convertir su vida en una fantasía de Super 8. Con toda modestia, Louis ha escrito para Pomme, ha sido versionado por Julien Doré, acompañado por Yuksek, etc.: 2025 será SU año, con Vol Intérieur, el nuevo álbum de su dúo de pop desenfadado Week-end Affair, y sobre todo el lanzamiento de su álbum en solitario este otoño, First Impression, ¡para el que esta noche de noviembre será la fiesta de presentación!

PRECIO 1 5 A 20?

MIEMBROS DE RESERVA

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

