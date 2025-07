Concert Louis Baudel revisite l’âge d’or de la chanson française Cransac

Louis Baudel en concert à Cransac-Les-Thermes !

Salle d’accueil de Cransac-Les-Thermes à 21h

Pianiste interprète, Louis Baudel, offre aux amoureux de la chanson française, un récital qui met en avant la poésie, la quête de liberté, mais aussi la convivialité et l’humour ! On connaît Louis Baudel pour ses concerts consacrés à Serge Reggiani, Jacques Brel et Jean Ferrat. Aujourd’hui, il nous propose un programme bien plus éclectique avec ce récital de chansons françaises. Aux côtés de Reggiani, Brel, Ferrat se succèderont Aznavour, Dassin, Lama, Brassens, Nougaro, Sardou, Leforestier, Delpech, Guichard, Ferré, Gainsbourg, Barrière, Barbara, Cabrel, Jonasz, Adamo, Chelon… sans oublier un clin d’œil à nos chansonniers !

Réservation obligatoire. Tarif : 10€ ; gratuit pour les moins de 12 ans.

Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 63 06 80

Billetterie en ligne https://tourisme-paysdecazevillois.maplace.fr/evenement/8042/louis-baudel .

Cransac 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 06 80 tourisme@decazeville-communaute.fr

