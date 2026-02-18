Concert Louis Boudot trio à Meneham

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:30:00

fin : 2026-04-19 16:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Dans l’élan joyeux du Printemps à Meneham, quoi de plus naturel que de célébrer la saison en musique ?

Au commencement, il y a seize cordes deux guitares et une contrebasse. Et trois musiciens passionnés Louis Boudot, Joris Viquesnel et Julien “Dédé” Pinel.

Avec Louis Boudot Trio, le public embarque pour un moment chaleureux et plein d’énergie. Leur musique s’inspire du jazz manouche — on y entend l’héritage de Django Reinhardt — mais le trio y apporte sa propre couleur, vivante et actuelle. Les mélodies sont entraînantes, les rythmes donnent envie de battre la mesure, et la complicité entre les musiciens se ressent à chaque instant.

Sur scène, ils partagent bien plus que des morceaux un véritable échange, spontané et généreux, qui parle autant aux amateurs de jazz qu’à celles et ceux qui ont simplement envie de passer un beau moment. Un concert convivial et lumineux, à l’image du printemps.

Infos pratiques

– Concert gratuit

– RDV dans la cour devant les ateliers d’artisans de Meneham .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Louis Boudot trio à Meneham

L’événement Concert Louis Boudot trio à Meneham Kerlouan a été mis à jour le 2026-02-18 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne