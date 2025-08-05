Concert Louis Chedid Théâtre Le Normandy Le Havre

Concert Louis Chedid Théâtre Le Normandy Le Havre vendredi 9 janvier 2026.

Concert Louis Chedid

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 20:00:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Après une parenthèse enchantée aux côtés d’Yvan Cassar lors d’une tournée piano -voix encensée par le public et la critique, Louis Chedid se prépare à sortir un nouvel album à l’automne 2024, avant de repartir en tournée avec une nouvelle formation musicale.

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

