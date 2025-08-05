Concert Louis Chedid Théâtre Le Normandy Le Havre
Concert Louis Chedid Théâtre Le Normandy Le Havre vendredi 9 janvier 2026.
Concert Louis Chedid
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09 20:00:00
fin : 2026-01-09
Date(s) :
2026-01-09
Après une parenthèse enchantée aux côtés d’Yvan Cassar lors d’une tournée piano -voix encensée par le public et la critique, Louis Chedid se prépare à sortir un nouvel album à l’automne 2024, avant de repartir en tournée avec une nouvelle formation musicale.
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
English : Concert Louis Chedid
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Louis Chedid Le Havre a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie