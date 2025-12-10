Concert Louis-Jacques Suignard Trio [Festival Taol Kurun] Salle multifonctions Baye

Concert Louis-Jacques Suignard Trio [Festival Taol Kurun]

Salle multifonctions 180 Rue Jean-Marie Carer Baye Finistère

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16 21:30:00

2026-01-16

Taol kurun a proposé au chanteur et poète Trégorrois Louis-Jacques Suignard une carte blanche sur le thème Ton an douar-Le chant de la terre .

Le thème a inspiré à Louis-Jacques la création de Douartolod , mot qu’on pourrait traduire par Celui qui va sur la terre comme le marin va sur la mer. Douartolod est un spectacle bilingue très personnel, plein de surprises comme celles qu’on rencontre quand on ferme la porte de sa maison et qu’on décide de partir à l’aventure. Musique, chansons, poésie, émotions, sensualité et humour seront assurément au rendez-vous.

Pour cette création, Louis-Jacques sera accompagné par deux étoiles montantes de la scène bretonne Pablo Molard (guitares) et Eliaz Le Bot (saxophone). A ne pas manquer ! .

Salle multifonctions 180 Rue Jean-Marie Carer Baye 29300 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48

