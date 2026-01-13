Concert Louis Sclavis et Bruno Ducret Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire

Concert Louis Sclavis et Bruno Ducret

Rue du Général de Gaulle Palais de Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 20:30:00

fin : 2026-03-30 23:00:00

Date(s) :

2026-03-30

Le premier est une valeur sûre de la scène française depuis plus de quarante ans, le second l’une des révélations de ces dernières années. Entre Louis Sclavis et Bruno Ducret, pourtant, rien d’une relation père-fils ni d’un quelconque mentorat juste deux musiciens liés par une déjà longue complicité, deux improvisateurs duettisant hardiment entre égaux, toujours à l’affût de la surprise et de l’inouï. Au-delà des références partagées, le clarinettiste et le violoncelliste ont fini par se forger un imaginaire commun, non seulement musical, mais aussi pourquoi pas ? poétique, dramatique, voire cinématographique. Alors, prêts pour un grand voyage ?

Composition Louis Sclavis clarinette, clarinette basse, Bruno Ducret violoncelle, voix. .

Rue du Général de Gaulle Palais de Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 00 00 billetterie@bigbangjazz.com

