Concert Louise Templé, voyage musical autour du monde Rue de la battelerie Saint-Léon-sur-Vézère

Concert Louise Templé, voyage musical autour du monde

Rue de la battelerie Café Léon (salle du haut) Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

20h. Concert intimiste et poétique, où Louise tisse des ponts entre les peuples et célèbre la richesse des langues du monde. Sur réservation. Prix libre et conscient (+ adhésion à l’association)

Louise vous invite à un véritable tour du monde en musique.

Elle explore les langues et les cultures avec sa guitare et sa voix, tout en sensibilité, empruntant à des styles aussi variés que les pays où elle nous emmène.

Louise aime et traduit les langues, son autre passion musicale. Espagnol, portugais, français, langues scandinaves, arabe, turc, grec…

Chaque chanson est une escale, une histoire racontée en version originale.

Entre douceur, curiosité et émotion, un concert intimiste et poétique, où Louise tisse des ponts entre les peuples et célèbre la richesse des langues du monde.

Pensez à réserver !

Adhésion à l’association (prix libre) requise et peut se faire sur place .

Rue de la battelerie Café Léon (salle du haut) Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 93 22 56 resas@cafeleon24.org

English : Concert Louise Templé, voyage musical autour du monde

20h. An intimate, poetic concert where Louise builds bridges between peoples and celebrates the richness of the world’s languages. Reservations required. Free, conscious admission (+ association membership)

