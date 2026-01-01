Concert Loup(s) de Matthis Pascaud Café Charbon Nevers

Concert Loup(s) de Matthis Pascaud

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30 23:30:00

Concert de Matthis Pascaud Loup(s) le vendredi 30 janvier à 20h30 au Café Charbon de NEVERS.

Loup(s), c’est Matthis Pascaud (guitare), Raphaël Chassin (batterie), Laurent Vernerey (basse) et Balthazar Naturel (saxophone)… Quatre lone wolves rompus au blues marécageux et aux charmes psychédéliques.

Ensemble, on les a déjà vu chasser sur les terres de Dr. John, dans l’album Night Trippin’ avec le chanteur Hugh Coltman !

Chercheurs de textures comme d’autres chercheraient de l’or, Loup(s) rêvent tout haut d’une musique de paysages, grand angle sur les plaines du Gran Sasso et bien au-delà, vers les confins de l’ouest américain. Le groupe nous entraîne irrésistiblement dans un long road movie, véritable expérience en immersion totale.

Grooves lancinants, guitare électrique réverbérée aux accents blues et rock, saxophone passé au prisme d’effets évoquant parfois le son d’un orgue Hammond… D’emblée, Loup(s) impose son univers, sa griffe sonore, quelque chose d’intime et de sauvage à la fois. Laissez-les dire et réveillez votre imaginaire. Suivez leurs empreintes. Elles vous mèneront ailleurs, là où seuls les loups peuvent aller !

Composition Matthis Pascaud guitare Laurent Vernerey basse Raphaël Chassin batterie Balthazar Naturel saxophone Axel Pfirrmann son .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 88 51 contact@bigbangjazz.com

