CONCERT LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse

CONCERT

LOURES-BAROUSSE LE GRAFF PUB Loures-Barousse Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-12 19:00:00

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Venez au Graff Pub pour le concert du groupe ARANN !

Assortiment de grillades >> 10€ l’assiette

Entrée 5€.

LOURES-BAROUSSE LE GRAFF PUB Loures-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie legraff@orange.fr

English :

Come to the Graff Pub for the ARANN concert!

Assorted grills >> 10? per plate

Entrance 5?

German :

Kommen Sie in den Graff Pub zum Konzert der Gruppe ARANN!

Grillspezialitäten >> 10? pro Teller

Eintritt 5?

Italiano :

Venite al Graff Pub per il concerto degli ARANN!

Carni assortite alla griglia >> 10? per piatto

Ingresso 5?

Espanol :

Asista al concierto de ARANN en el Graff Pub

Surtido de carnes a la parrilla >> 10? por plato

Entrada 5?

