2025-06-04 20:30:00

Le choeur de Saint-Vincent de Xaintes accueille Lous Amics Cantadous

Une trentaine de chanteurs répartis en deux choeurs féminin et masculin pour un final à l’unisson. Un programme très éclectique avec de la chanson française et irlandaise pour ces dames.

Quelques chants religieux pour ces messieurs, accompagnés de chants basques ,gascons, et autres. .

Place Saint-Vincent Eglise St Vincent de Xaintes

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

