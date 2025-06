Concert LOVANA ,concours de Ping-Tong et BBQ – Café de l’espace Flayat 8 août 2025 20:30

Creuse

Café de l'espace 1 rue Saint Martin Flayat Creuse

2025-08-08 20:30:00

2025-08-08

Vendredi 8 août

Concert LOVANA ,concours de Ping-Tong et BBQ

C’est le retour de la soirée Ping-Tong!!

Le concept est simple , tu viens en Tong et tu ping la babablle en défiant les autres « Tongiste » de la soirée. Les frère Lebrun avec une tong à la main et l’autre au pied ou inversement!? On crée son style .

Et pour faire parfaire la soirée! le groupe LOVANA fera décoler le café de l’Espace! Une nouvelle planète musicale d’éléctro Malgache. Entre tradition et modernité. LOVANA ( traduction= L’héritage) réuni Golly et Bema , originaires de Madagascar, et Aurèle , producteur et batteur Nantais autour d’un répertoire à la croisée des traditions musicales de l’île et des musiques électroniques. .

Café de l’espace 1 rue Saint Martin

Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 95 36 05 pays-sage@outlook.fr

