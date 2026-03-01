Concert Love me please love Hommage à M. Polnareff Petit Temple Seloncourt

Concert Love me please love Hommage à M. Polnareff

Petit Temple 31 Rue du Château d’Eau Seloncourt Doubs

Gratuit

13 mars 2026 20:15

Le concert Love me, please love me est bien plus qu’un simple tour de chant c’est un véritable défi vocal.

Le vendredi 13 mars à 20h15, au Petit Temple de Seloncourt, laissez-vous séduire par la performance vocale et artistique de Sylvain Roussey. Il vous fera (re)découvrir les titres emblématiques de l’auteur de Love me, please love me, avec toute la sensibilité et la puissance qu’exige ce répertoire hors norme.

Pour interpréter des morceaux comme Holidays ou Lettre à France, il fallait un chanteur exceptionnel, à l’aise dans les aigus et nullement effrayé par les envolées spectaculaires de Polnareff. Pascal Keller l’a trouvé en la personne de Sylvain Roussey, artiste éclectique, capable de passer de l’opéra aux The Beatles, avec la même aisance.

Un hommage vibrant, intense et plein d’émotion, proposé par l’association Cossies Fan Tutti, à ne pas manquer. .

Petit Temple 31 Rue du Château d’Eau Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cossiesfantutti@gmail.com

