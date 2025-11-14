Concert LoveDrive Saint-Dizier
Concert LoveDrive Saint-Dizier vendredi 14 novembre 2025.
Concert LoveDrive
Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Tout public
Lovedrive, tribute de Haute-Marne au groupe Scorpions, reprend avec énergie et authenticité les morceaux du célèbre groupe. dans le cadre d’Eclectik Rock. .
Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
