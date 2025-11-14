Concert LoveDrive Saint-Dizier

Concert LoveDrive Saint-Dizier vendredi 14 novembre 2025.

Concert LoveDrive

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Tout public

Lovedrive, tribute de Haute-Marne au groupe Scorpions, reprend avec énergie et authenticité les morceaux du célèbre groupe. dans le cadre d’Eclectik Rock. .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

L’événement Concert LoveDrive Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne