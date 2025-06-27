Concert: Lubiana Étoile-sur-Rhône
Concert: Lubiana Étoile-sur-Rhône mardi 21 avril 2026.
Concert: Lubiana
Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 20:00:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Terre Rouge
Voix du monde, Belgique, Cameroun
Lubiana est une artiste belgo-camerounaise fraîchement arrivée sur la scène internationale.
.
Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 accueil@train-theatre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Red Earth
Voices of the world, Belgium, Cameroon
Lubiana is a Belgian-Cameroonian artist fresh on the international scene.
L’événement Concert: Lubiana Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2025-06-27 par Valence Romans Tourisme