Concert: Lubiana Étoile-sur-Rhône

Concert: Lubiana

Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2026-04-21 20:00:00
fin : 2026-04-21

2026-04-21

Terre Rouge
Voix du monde, Belgique, Cameroun
Lubiana est une artiste belgo-camerounaise fraîchement arrivée sur la scène internationale.
Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55  accueil@train-theatre.fr

English :

Red Earth
Voices of the world, Belgium, Cameroon
Lubiana is a Belgian-Cameroonian artist fresh on the international scene.

