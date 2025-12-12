Concert Luc-Armau

Concert

Salle des fêtes Luc-Armau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

La chorale Amistat de Vialer, donnera un concert sous la direction de son chef de chœur Alain Gimenez, elle proposera son répertoire de chants de Noël. À l’issue du concert, un moment de convivialité vous sera proposé. .

Salle des fêtes Luc-Armau 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

