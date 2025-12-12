Concert Luc-Armau
Concert Luc-Armau dimanche 14 décembre 2025.
Concert
Salle des fêtes Luc-Armau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
La chorale Amistat de Vialer, donnera un concert sous la direction de son chef de chœur Alain Gimenez, elle proposera son répertoire de chants de Noël. À l’issue du concert, un moment de convivialité vous sera proposé. .
Salle des fêtes Luc-Armau 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 06 79
English : Concert
L’événement Concert Luc-Armau a été mis à jour le 2025-12-10 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran