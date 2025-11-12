CONCERT LUCE ET LOU

salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Concert de Luce & Lou à la salle polyvalente à partir de 20h30.

salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

English :

Luce & Lou concert at the Salle Polyvalente from 8:30pm.

German :

Konzert von Luce & Lou in der Mehrzweckhalle ab 20:30 Uhr.

Italiano :

Concerto di Luce & Lou nella Sala Polivalente dalle 20.30.

Espanol :

Concierto de Luce & Lou en la Sala Polivalente a partir de las 20.30 h.

L’événement CONCERT LUCE ET LOU Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2025-11-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère