CONCERT LUCE ET LOU Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Début : 2026-01-24 20:30:00
2026-01-24
Concert de Luce & Lou à la salle polyvalente à partir de 20h30.
salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
English :
Luce & Lou concert at the Salle Polyvalente from 8:30pm.
German :
Konzert von Luce & Lou in der Mehrzweckhalle ab 20:30 Uhr.
Italiano :
Concerto di Luce & Lou nella Sala Polivalente dalle 20.30.
Espanol :
Concierto de Luce & Lou en la Sala Polivalente a partir de las 20.30 h.
