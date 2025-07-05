Concert Lucile Boulanger Thionville

Concert Lucile Boulanger

Lucile Boulanger, gambiste de renom et lauréate de la Victoire de la musique classique 2025, investit la scène avec un programme mêlant répertoire baroque et créations contemporaines. Formée au CNSMD de Paris, elle fait résonner la viole de gambe, instrument rare et élégant, avec une virtuosité et une sensibilité qui captivent. Un concert où tradition et modernité s’entrelacent pour faire vibrer un public connaisseur comme novice.Tout public

English :

Lucile Boulanger, renowned gambist and winner of the 2025 Victoire de la musique classique, takes to the stage with a program combining Baroque repertoire and contemporary creations. Trained at the CNSMD in Paris, she makes the viola da gamba, a rare and elegant instrument, resonate with captivating virtuosity and sensitivity. A concert where tradition and modernity intertwine to thrill connoisseurs and novices alike.

German :

Lucile Boulanger, eine renommierte Gambistin und Gewinnerin des Victoire de la musique classique 2025, betritt die Bühne mit einem Programm, das barockes Repertoire mit zeitgenössischen Kreationen verbindet. Sie wurde am CNSMD in Paris ausgebildet und bringt die Viola da Gamba, ein seltenes und elegantes Instrument, mit einer Virtuosität und Sensibilität zum Klingen, die fesselt. Ein Konzert, in dem Tradition und Moderne miteinander verschmelzen, um ein Publikum zu begeistern, das sowohl Kenner als auch Neulinge sind.

Italiano :

Lucile Boulanger, rinomata gambista e vincitrice della 2025 Victoire de la musique classique, sale sul palco con un programma che combina repertorio barocco e creazioni contemporanee. Formatasi al CNSMD di Parigi, fa risuonare la viola da gamba, strumento raro ed elegante, con un virtuosismo e una sensibilità accattivanti. Un concerto in cui tradizione e modernità si intrecciano per entusiasmare sia gli intenditori che i neofiti.

Espanol :

Lucile Boulanger, célebre gambista y ganadora de la 2025 Victoire de la musique classique, sube al escenario con un programa que combina repertorio barroco y creaciones contemporáneas. Formada en el CNSMD de París, hace resonar la viola de gamba, un instrumento raro y elegante, con un virtuosismo y una sensibilidad cautivadores. Un concierto en el que la tradición y la modernidad se entrelazan para emocionar tanto a los conocedores como a los principiantes.

