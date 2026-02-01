Concert Lucy ZAC du Mont de Magny Gisors

Concert Lucy

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Chanson

Navigant entre une musique folk et rock, sur des textes en français, avec des sonorités chaudes et seventies, Lucy nous embarque dans son univers métissé qui nous parle du monde d’aujourd’hui, de ses espoirs et de ses précieux moments de poésie. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

English : Concert Lucy

