Concert Lucy ZAC du Mont de Magny Gisors vendredi 13 février 2026.
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Début : 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Chanson
Navigant entre une musique folk et rock, sur des textes en français, avec des sonorités chaudes et seventies, Lucy nous embarque dans son univers métissé qui nous parle du monde d’aujourd’hui, de ses espoirs et de ses précieux moments de poésie. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
