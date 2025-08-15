Concert Luis Garaté Quatuor Périgueux

Concert Luis Garaté Quatuor Périgueux vendredi 15 août 2025.

Boulevard Georges Saumande Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-15
fin : 2025-08-15

2025-08-15

Musiques latines. Entre les ponts des Barris & Saint-Georges. Renseignements au 05 53 02 82 00   .

Boulevard Georges Saumande Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 

