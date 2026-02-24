Concert Lujipeka Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre
Concert Lujipeka Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre samedi 14 mars 2026.
Concert Lujipeka
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Après avoir annoncé son retour avec les titres inédits Bruler Paris , Puzzle et Paulise , Lujipeka a retrouvé son public à travers une série de mini-concerts gratuits sur le Puzzle Tour .
Il revient aujourd’hui avec La Vie D’Antonio nouvel extrait de son prochain album, et en profite pour annoncer les dates de sa nouvelle tournée 2026.
En plus de son concert événement à l’Accor Arena le 7 novembre 2026, Lujipeka sera de retour sur scène dès février prochain avec plus de 30 dates en France, Suisse et Belgique.
Réservation obligatoire. .
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38
English : Concert Lujipeka
