Concert Lujipeka Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Après avoir annoncé son retour avec les titres inédits Bruler Paris , Puzzle et Paulise , Lujipeka a retrouvé son public à travers une série de mini-concerts gratuits sur le Puzzle Tour .

Il revient aujourd’hui avec La Vie D’Antonio nouvel extrait de son prochain album, et en profite pour annoncer les dates de sa nouvelle tournée 2026.

En plus de son concert événement à l’Accor Arena le 7 novembre 2026, Lujipeka sera de retour sur scène dès février prochain avec plus de 30 dates en France, Suisse et Belgique.

Réservation obligatoire. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

