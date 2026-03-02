Concert Lujipeka Paloma Nîmes
Concert Lujipeka Paloma Nîmes jeudi 16 avril 2026.
Concert Lujipeka
Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 20:30:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Rap
.
Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Lujipeka Nîmes a été mis à jour le 2026-03-02 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes