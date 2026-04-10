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Concert l’Ukraine au coeur Rue de la Menuiserie Autichamp

Concert l’Ukraine au coeur Rue de la Menuiserie Autichamp dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Rue de la Menuiserie

Adresse : La Belle Etoile

Ville : 26400 Autichamp

Département : Drôme

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif :

Autichamp

Concert l’Ukraine au coeur

Rue de la Menuiserie La Belle Etoile Autichamp Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Ensemble familial la maison Croque-notes , répertoire ukrainien traditionnel et contemporain
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Rue de la Menuiserie La Belle Etoile Autichamp 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 43 76 62  contact@labelle-etoile.fr

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English :

Family ensemble la maison Croque-notes , traditional and contemporary Ukrainian repertoire

L’événement Concert l’Ukraine au coeur Autichamp a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme