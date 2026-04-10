Concert l’Ukraine au coeur Rue de la Menuiserie Autichamp
Concert l’Ukraine au coeur Rue de la Menuiserie Autichamp dimanche 17 mai 2026.
Autichamp
Concert l’Ukraine au coeur
Rue de la Menuiserie La Belle Etoile Autichamp Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Ensemble familial la maison Croque-notes , répertoire ukrainien traditionnel et contemporain
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Rue de la Menuiserie La Belle Etoile Autichamp 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 43 76 62 contact@labelle-etoile.fr
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English :
Family ensemble la maison Croque-notes , traditional and contemporary Ukrainian repertoire
L’événement Concert l’Ukraine au coeur Autichamp a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme