Concert Lumen Laulu

Place de la Libération Bléré Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Concert Lumen Laulu

Il aura lieu à l’église Saint-Christophe de Bléré, le samedi 24 janvier à 20 h.

La billetterie se fera directement sur place. Le tarif d’entrée est de 14 €. L’accès est gratuit pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi et les personnes en situation de handicap.

Concert Lumen Laulu

Il aura lieu à l’église Saint-Christophe de Bléré, le samedi 24 janvier à 20 h.

La billetterie se fera directement sur place. Le tarif d’entrée est de 14 €. L’accès est gratuit pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi et les personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif.

À propos de l’ensemble vocal Lumen Laulu

Fondé à Tours en 2013, Lumen Laulu — dont le nom signifie chant de neige en estonien — est un ensemble vocal mixte a cappella composé de 20 à 25 choristes âgés d’au moins 18 ans et issus de formations variées Faculté de musicologie, Jazz à Tours, Conservatoire Francis Poulenc, CFMI, entre autres. Sous la direction de Marine Delagarde, le chœur souhaite faire découvrir au plus large public le patrimoine musical des pays bal 0 .

Place de la Libération Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 95 communication@ville-blere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lumen Laulu concert

The concert will take place at Saint-Christophe church in Bléré, on Saturday January 24th at 8pm.

Tickets will be sold on site. Admission is 14? Admission is free for under-18s, the unemployed and the disabled.

L’événement Concert Lumen Laulu Bléré a été mis à jour le 2026-01-20 par ADT 37